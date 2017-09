Terres de mission n°46 : Etre chrétien au Pakistan

Église universelle : Être chrétien au Pakistan

Directeur Général de SOS Chrétiens d’Orient Benjamin Blanchard revient d’un séjour de deux semaines au Pakistan. Il a découvert une Eglise encore récente, extrêmement minoritaire et en butte à l’hostilité de la majorité musulmane. Le Pakistan, voulu par le musulman Muhammad Ali Jinnah au moment de la fin de l’Empire des Indes n’est-il pas d’ailleurs Le pays des purs fondé sur des critères religieux? La loi sur le blasphème place sur la tête de chaque chrétien une épée de Damoclés qui fait qu’à chaque instant un musulman peut accuser un chrétien d’avoir manqué de respect au prophète ou au Coran et le faire condamner à mort sous ce prétexte. La victime exemplaire la plus connue de cette loi est Asia Bibi condamnée à mort et emprisonnée depuis 2010 pour s’être interrogée publiquement, lors d’une altercation avec d’autres femmes, sur les mérites respectifs du Christ et de Mahomet.

Église en France : Les 10 ans de la Roë

En ce 24 septembre la communauté de la Roë, à proximité de Laval, en Mayenne, fête ses 10 années d’existence par la célébration d’une messe solennelle et le partage d’un banquet gaulois. Fondée par Robert d’Arbrissel au XI éme siècle l’église abbatiale accueille aujourd’hui une communauté bien vivante de catholiques attachés à la forme extraordinaire du rite romain et dispose d’un lutrin de chantres qui chantent le propre de la messe selon le grégorien d’avant la réforme de Solesmes au XIX éme siècle. Cécile Le Gouellec présente les activités de cette communauté en fort développement qui mène un original apostolat traditionnel en milieu rural.



Église en Marche : Les mémoires de Ponce Pilate au théâtre Montansier à Versailles

Anne Bernet a rédigé à la première personne un roman, passionnant, au titre sans ambiguïté: Les mémoires de Ponce Pilate, mêlant certitudes historiques et événements romancés. Valérie de La Rochefoucauld nous présente la pièce en trois actes qu’elle a écrite à partir de ce roman et qui sera jouée par la troupe des Figaros au théâtre Montansier le samedi 30 septembre à 15h et 20h30.