Il s’agit du combat d’une famille séduite il y a 2 ans par la promesse de vacances de rêve à Ibiza. Or, la villa louée sur Airbnb et présentée comme un paradis pour les petits n’était pas sécurisée, l’un des enfants y a fait une très grave chute. Le père de famille se bat aujourd’hui pour que la responsabilité de la plateforme soit reconnue et lance une campagne pour alerter le public :