Selon “The Economist”, la France est désormais une « démocratie défaillante »…

La démocratie française trébuche-t-elle sur l’épidémie? C’est en tout cas le constat d’une étude du groupe britannique The Economist, qui retire à l’Hexagone son statut de «démocratie à part entière» pour la classer dans la catégorie des «démocraties défaillantes». La France pointe désormais à la 24e place sur 167 pays, devançant de justesse les États-Unis et le Portugal. En cause, les restrictions sanitaires adoptées pour contrer la progression de l’épidémie de coronavirus.

Le repli est global, selon le rapport, alors que les libertés démocratiques ont reflué dans près de 70% des pays du monde. L’indice démocratique est calculé en base 10 selon 60 critères, regroupés en cinq catégories d’évaluation : processus électoral et pluralisme, libertés civiques, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique. La moyenne mondiale en 2020 est désormais de 5,37 : «le pire score depuis la création de l’indice en 2006 », souligne The Economist.

