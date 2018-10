Guerre au Yémen : pourquoi le pays est en train de disparaître

Le Yémen est-il en train de s’effondrer ? Selon l’ONU, « la situation humanitaire [dans le pays] est la pire au monde » et, si la tendance actuelle se confirme, jusqu’à 14 millions de personnes pourraient se retrouver en situation de « pré-famine ». En effet, depuis septembre 2014, un conflit oublié se joue au Yémen. Ce pays de 27 millions d’habitants s’enlise dans une guerre civile et régionale. Conséquences : des milliers de morts mais aussi l’effondrement d’un Etat. Malgré l’urgence, cette guerre silencieuse fait rarement la « une ». Pourtant, les risques sont nombreux. Et pas seulement dans le pays. La guerre régionale oppose le président Saleh, en fuite depuis les « printemps arabes », et les rebelles houthistes, qui veulent s’imposer dans le pays. A ces oppositions, s’ajoute une rivalité régionale entre l’Arabie saoudite et l’Iran, qui veulent contrôler la zone. Résultat : des infrastructures en miettes, des populations affamées et la montée du terrorisme. Malgré les nombreux appels de la communauté internationale pour trouver une solution à ce conflit, aucun compromis n’a pour le moment été trouvé :