Bravo à ce pompier belge expérimenté qui balance: « on se fout de nous depuis deux ans. Les hôpitaux ne sont pas plus saturés que d’habitude à cette même période, les chiffres sont manipulés et nous on le voit»

— Strategieduchoc 🇫🇷 (@strategieduchoc) November 25, 2021