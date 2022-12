Mon cadeau de Noël : un petit thread qui démontre l'immense double standard de la gauche en matière de récupération politique, à ressortir à chaque fois que quelqu'un vous accusera d'exploiter un crime ou un attentat commis par un français d'origine étrangère/migrant/musulman. — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Cette gauche, donc, qui après chaque attentat islamiste appelle à la retenue, au silence en respect pour les victimes, s'en donne pourtant ici à cœur joie dans les minutes qui ont suivi la #fusilladeparis, avant tout début d'enquête et alors que les cadavres sont encore chauds pic.twitter.com/8GEsKiZy6M — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Fini les appels à la prudence, à la décence, au respect du deuil et des investigations. On se précipite sur les morts pour s'en servir contre ses adversaires politiques. Ça ressemble aux images d'un centre commercial à l'ouverture des soldes, c'est impressionnant. pic.twitter.com/Cb6vwmqNpH — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Le tueur s'est revendiqué "raciste", c'est donc la faute de Zemmour, Le Pen et Cnews. Mais quand le tueur se revendique musulman, ça n'a rien à voir avec le Coran. Il voulait tuer des Blancs ? Mais non, c'est un déséquilibré, un cas isolé, taisez-vous les fachos. pic.twitter.com/eBFKYpSUaA — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

L'inénarrable @sandrousseau nous explique qu'on ne peut renvoyer un tueur à sa croyance, sauf s'il croit au grand remplacement. On ne renvoie pas un tueur à sa couleur, sauf s'il est blanc. On ne stigmatise pas une partie de la population, sauf les 42% qui votent Le Pen. Là ça va pic.twitter.com/lHQZti2XFO — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Un vieux blanc tue 3 kurdes ? C'est à cause de Zemmour, C8, Cnews et Hanouna. Les frères Kouachi abattent une rédaction entière ? Chut, il ne faut rien en déduire, c'est de la récupération politique nauséabonde. Réalisé sans trucage par @ElliotLepers. pic.twitter.com/986wsepwO2 — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Autre cascade particulièrement périlleuse réalisée par @Portes_Thomas, ne faites pas ça chez vous, nous sommes face à un professionnel. pic.twitter.com/qPuloRpwSB — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Il est impossible d'être exhaustif tant le double standard est généralisé à gauche, du simple militant internet jusqu'au chef de parti, ils parlent tous comme un seul homme. Pour Lola on parle de "drame", on reste vague, ici on politise sans la moindre bride, c'est open bar. pic.twitter.com/ZLXngr3Ai0 — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

En 2021, Jamel Gorchene, égorgeait Stéphanie Monfermé. En plus d'être musulman pratiquant, Jamel était fan de @LeBjrTristesse, @edwyplenel, et partageait du @JLMelenchon régulièrement sur son facebook. La gauche a-t-elle mis en cause son discours politique à ce moment-là ? Non. pic.twitter.com/ACYyXVBZSR — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Quand Samuel Paty a été assassiné par un terroriste musulman, après avoir subi une cabale de la part de parents d'élèves musulmans qui l'accusaient d'islamophobie, a-t-on entendu le moindre mea culpa de la part des politiques qui encouragent à cette chasse aux islamophobes ? Non. pic.twitter.com/NUZdqkiHBq — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Cette récupération politique de la gauche nous explique qu'on est face à un crime xénophobe. Pourtant l'Humanité, qui n'est pas un journal d'extrême droite, nous explique que ce crime n'est pas tourné vers les étrangers en général mais est bel et bien politique et vise la Turquie pic.twitter.com/WYkQ9yIx5h — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Le CDKF lui-même, l'association kurde ciblée dans cet attentat, explique qu'on essaie de nous faire croire que c'est une attaque d'extrême droite, alors qu'il s'agit des services de renseignement turque. La gauche parle à la place des victimes, sans ressentir la moindre honte. pic.twitter.com/ythuc0NbuL — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Par ailleurs certains kurdes ont réagi violemment à cet attentat, je ne juge pas, mais la gauche n'a évidemment rien dit, comme pour le pogrom anti-gitans commis par des maghrébins la semaine dernière. Imaginez que des Français blancs fassent ça après chaque attentat islamiste ? pic.twitter.com/pCtzbD8aKq — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

En conclusion, la gauche n'a aucun problème avec la récupération politique, tant que c'est pour attaquer la droite. La gauche n'est choquée par la violence que lorsqu'elle est commise par des Blancs (et pas de gauche, bien sûr). Le double standard est une religion pour ces gens. — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Tout militant est biaisé et orienté, mais ce qui choque à gauche c'est la faculté à assumer ce biais tout en faisant la morale. Des centaines de mort dans des attentats islamistes, pas d'amalgame, mais au moindre cinglé raciste, c'est ta faute, tu votes à droite, t'as pas honte ? — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022

Non seulement la gauche ne fait aucune analyse politique quand un Jamel égorge Julie, mais en plus elle attaque ceux qui osent le faire. Pour les Lola Daviet et les Aurélie Châtelain, qui sont légion, il faudra toujours se taire. C'est d'une dégueulasserie sans nom. Fin du thread — Le Pain du Futur (@lepaindufutur) December 24, 2022