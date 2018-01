L’avènement de la voiture autonome

Aux États-Unis, il n’est pas rare de croiser sur sa route des voitures autonomes, autrement dit sans chauffeur. Dans moins de 10 ans, le marché de la bagnole robotisée représentera 1000 milliards d’euros si l’on en croit une étude du ministère des transports britanniques. Tous les fabricants sont sur la ligne de départ, et travaillent pied au plancher pour faire de la route l’endroit le plus sûr de la terre. Seulement, qui dit voiture connectée, dit risques de piratage. Et dans ce domaine, il y a encore des boulons à resserrer :

Source : “L’Effet Papillon” de dimanche 28 janvier 2018, Canal +.