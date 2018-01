Propos vengeurs. “Cet échec cuisant, on le paie cher aujourd’hui”, a déclaré ce dimanche 28 janvier sur BFMTV Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris et députée européenne. “Nous sommes les dégâts collatéraux de l’opacité et du mensonge de M. Fillon”, a-t-elle poursuivi :