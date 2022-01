QUAND URSULA VAN EN LEYDEN FAIT LA CAMPAGNE DE MACRON

QUAND URSULA VON DEN LEYDEN BAT LA CAMPAGNE POUR EMMANUEL MACRON..



Les Français se seraient sûrement bien passés de la bonne nouvelle annoncée, ce 26 janvier 2022 par Ursula Von Den Leyden, dans une courte vidéo, et du panégyrique qu’elle a fait d’Emmanuel Macron, à 80 jours d’une élection qui risque d’être très chaude.



Voici ce que la présidente de la Commission Européenne a déclaré avec un culot plus que sacré :



« Aujourd’hui j’ai une bonne nouvelle pour la France. Nous estimons que la France a fait un pas majeur pour recevoir un paiement important sous notre plan de relance européen NextGenerationEU. Car la France a fait des progrès rapides dans la mise en œuvre de son plan de relance national.Dès que les États-membres auront donné leur accord, nous allons débourser 7,4 milliards d’euros . La France s’est en effet engagée dans des réformes majeures, notamment pour assainir les finances publiques, rendre le système d’assurance-chômage plus robuste, ou encore décarboner le transport et l’industrie. La France a aussi commencé à investir dans des projets ambitieux comme la rénovation énergétique, l’innovation technologique, ou encore l’emploi des jeunes avec l’apprentissage. Ce sont des projets tournés vers le futur que l’Europe est fière de financer …La France va recevoir près de 40 milliards d’euros au titre de NextGenerationEU. Alors ce premier versement est, j’en suis sûre, le début d’un succès français pour la relance. »



Il paraîtrait qu’Emmanuel Macron a fait l’étonné devant cet incroyable soutien offert au candidat non déclaré mais tout de même en pleine campagne électorale payée par nos impôts.



-Mais c’est nous prendre pour des abrutis qui ne se souviennent de rien. Ces 40 milliards avaient été promis en juillet 2020 par la Commission Européenne. Marine Le Pen avait alors déclaré dans un tweet que « Macron vient de signer le pire accord pour la France de toute l’histoire de l’UE ! Pour protéger son ego, il sacrifie notre avenir et notre indépendance : impôts européens, abandon de notre agriculture, engagement financier colossal du pays ». Car la vérité c’est que ces 40 milliards qui nous seront payés un jour coûteront en réalité le double en remboursements.



Voilà une belle preuve qu’Emmanuel Macron, président temporaire de l’Europe, doit tout au drapeau étoilé, et devra encore plus si jamais cette incroyable glorification de ce quinquennat arrive à convaincre des Français déboussolés à ré-élire notre Président.



Comme l’a déclaré Eric Zemmour dans un tweet très laconique : « c’est ainsi qu’un Seigneur parlerait à son vassal ».



Floris de Bonneville