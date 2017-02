Jacques Cheminade propose « un débat des refusés »

Jacques Cheminade a annoncé, la semaine dernière, qu’il avait recueilli les 500 promesses de parrainages nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle. Ce lundi, le candidat de Solidarité et progrès est revenu sur l’organisation d’un débat par TF1 le 20 mars prochain ne réunissant que Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon: « Je proposerai un débat des refusés là où se trouvent les candidats porteurs d’avenir et non pas ceux qui représentent le système actuel avec ses faiblesses et ses répétitions. »

