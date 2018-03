Vidéo d’analyse sur cette formule piégée et disputée – la société civile – avec l’exemple du cas hongrois, à quelques jours d’élections décisives où Viktor Orbán et le FIDESZ sont donnés favoris. La société civile est devenue l’otage de l’ingénierie sociale et des limites du système représentatif. Le milliardaire américain George Soros s’est autoproclamé champion de tous les mécontents… voilà à quoi s’en tenir !