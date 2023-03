Aujourd’hui, la chaîne YouTube Le Crayon reçoit dans son format “Le Ring”, Maxime Ruszniewski, cofondateur et CEO de Remixt. Militant féministe, il a écrit le livre : Petit manuel du féminisme au quotidien.

Face à lui, Amélie Menu, créatrice de contenu et journaliste chez Omerta. Elle partage ses réflexions et ses recherches sur des sujets tels que : le bonheur, la créativité et l’art, la psychologie et la biologie. Elle se dit non-féministe :