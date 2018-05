Il est loin le temps où Le Nouvel Obs dépassait les 500 000 exemplaires quand Le Point peinait à atteindre les 250 000 :

Pour l’année 2017, la Diffusion France payée publiée par l’ACPM-OJD est de 315 579 exemplaires pour Le Point, devant L’Obs (2e – 304 680 ex) et L’Express (3e – 288 132 ex). Une performance qui s’appuie à la fois sur le papier et une stratégie numérique ambitieuse.