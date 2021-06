Les éditorialistes Alexis Poulin et Nicolas Vidal s’expriment sur le second tour des élections régionales et départementales du 27 juin. Comme lors du premier tour, ce nouveau scrutin a été marqué par un taux d’abstention élevé (plus de 65% selon les estimations). Comment l’expliquer ? «Un désamour de l’offre politique», selon Alexis Poulin, tandis que Nicolas Vidal pointe «une insurrection populaire silencieuse».

Source : RT France