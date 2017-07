I-Média#161 : Macron Villiers, le lâchage médiatique du baby boss

Au sommaire de ce numéro d’I-Média proposé par TV Libertés :

01:47 Macron Villiers, le lâchage médiatique du baby boss Démission du général de Villiers ! Dans un creux d’actualité, les journaux revivent. Le fait politique devient un fait médiatique majeur. La presse dénonce d’une seule voix le comportement capricieux du président de la République qui humilie publiquement le chef d’état-major des armées.

Voici la deuxième phase du triptyque médiatique : le léchage a laissé place au lâchage en attendant le lynchage.

14:51 Le zapping d’I-Média

Transfert tout bénef pour Audrey Pulvar. La journaliste quitte CNews pour prendre la tête de la Fondation pour la nature et l’homme, dite fondation Nicolas Hulot. L’exfiltration d’Audrey Pulvar se fera probablement à son avantage : une fondation très médiatique, un poste prestigieux et une rémunération probablement très généreuse.

22:57 Attentat de Nice : fallait-il censurer Paris Match ?

Paris Match publie des photos inédites de l’attentat de Nice. Scandale dans la presse, c’est de la « pornographie terroriste ». Quand les images choquent la bien pensance, la presse peut-elle encore informer ?

32:13 Les tweets d’I-Média

Mercato médiatique : l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché » recrute Christine Angot. En quelques années, Yann Moix et Christine Angot ont remplacé Eric Zemmour et Eric Naulleau. Un véritable virage à gauche déséquilibrant une nouvelle fois la pluralité des opinions.

37:10 France intox propagande par la vidéo France info en pleine

propagande ! 1) Ne faites pas d’enfants, c’est bon pour votre bilan carbone ! 2) Pleurez sur un air de violon pour les clandestins expulsés du centre de la Chapelle.

Une aubaine pour la bien pensance tant sur la forme que sur le fond.