La renaissance du château de Chambord

C’est le plus grand de tous les châteaux de la Loire. Classé au patrimoine mondial de l’Humanité, le château de Chambord a retrouvé ses jardins à la française, qui avaient disparu depuis quarante ans. Il accueille aussi une exposition d’art contemporain, avec quelques-uns des plus grands noms du XXe siècle. Plus célèbre encore que Chambord, et encore plus visité, le château de Versailles abrite un lieu méconnu de bien des visiteurs : l’Opéra Royal du palais, qui nous ouvre ses portes :