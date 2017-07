Sécession #5 : « L’ union de la droite »

La jeunesse de droite réunie par Julien Rochedy et Christopher Lannes pour un numéro exceptionnel de Sécession !

Pour ce dernier épisode de Sécession, Julien Rochedy et Christopher Lannes vous présentent un numéro exceptionnel en compagnie d’invités de qualité représentant la jeunesse de droite dans sa pluralité : Gonzague de Chantérac (conseiller national LR – La droite forte ), Pierre Nicolas (ancien directeur de cabinet de Marion Maréchal-Le Pen), Jean-Philippe Tanguy (numéro 2 de Nicolas Dupont-Aignan) et Charles Aslangul (élu municipal LR de Bry-sur-Marne). Avec comme toujours, une réflexion sur la droite, et sur ce que les aînés n’ont pas su faire, à savoir s’unir pour la France.

Une réflexion passionnante à quelques semaines de la rentrée :