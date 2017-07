USA : moins d’immigration = des meilleurs salaires pour les ouvriers

Dans La France Agricole du 7 juillet, le correspondant de l’hebdomadaire à Washington, D.C., écrit que, du fait des restrictions sur l’immigration effectuées et envisagées par la nouvelle administration mais aussi par les précédentes, “pour recruter des ouvriers, les exploitants doivent payer de plus en plus cher”. Ainsi, “ces dix dernières années, les salaires ont crû beaucoup plus vite dans l’agriculture que dans les autres secteurs”.