Écosse : Désormais, les écoles publiques feront de la propagande LGBT en cours d’histoire

À partir de 2021, l’ensemble des écoles publiques écossaises enseigneront des cours sur l’histoire LGBT+ aux élèves au cours de leur scolarité, comme l’a annoncé le vice-Premier ministre et secrétaire à l’Éducation, John Swinney : “L’Écosse est déjà considérée comme l’un des pays les plus progressistes d’Europe en matière d’égalité LGBT+. Je suis heureux d’annoncer que nous serons le premier pays au monde à intégrer l’éducation inclusive LGBT+ dans le programme scolaire.”

Les cours seront répartis de la manière suivante : ils seront enseignés selon les âges et en fonction des sujets. Par ailleurs, les leçons se concentreront sur des thèmes comme la lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie ainsi que la prise de conscience de l’histoire de toute la communauté LGBT+.