Jean-Michel Blanquer : “La méthode syllabique, c’est le b.a.-ba”

Invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce lundi, Jean-Michel Blanquer a de nouveau prôné l’usage de la méthode syllabique pour l’apprentissage de la lecture au CP. “La vieille querelle entre la méthode syllabique et la méthode globale a été tranchée”, a-t-il déclaré avant d’assurer que “la méthode syllabique, c’est le b.a.-ba”. Le ministre de l’Éducation nationale a notamment assuré: ” On ne doit jamais opposer le code et le sens, il ne faut apprendre un mot par cœur globalement, il faut le déchiffrer et que ce soit associé à un sens.”