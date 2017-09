Trump veut réduire de plus de moitié le nombre de réfugiés accueillis aux États-Unis

Les États-Unis accueilleront jusqu’à 45.000 réfugiés du monde entier en 2018, un plus bas historique illustrant la priorité donnée par Washington à la sécurité nationale, ont indiqué hier des responsables gouvernementaux sous couvert d’anonymat. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis 1980 et l’adoption du Refugee Act, une loi chargeant le président américain de fixer le plafond annuel de réfugiés accueillis dans le pays. L’an dernier, Barack Obama avait placé le plafond à 110.000 réfugiés :