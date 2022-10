Bistro Libertés : Charles Gave dit tout ! (VIDÉO)

Charles Gave est l’invité spécial d’Eric Morillot.

Comme d’habitude, “Bistro Libertés” vous propose un plateau de choix avec Mike Borowski, Didier Maïsto, Rémi Tell et Greg Tabibian.

Après le passage en revue de l’actualité (affaire Lola, crise énergétique, etc.), deux débats sont au programme :

1) La France court-elle à sa faillite ?

Inflation, hausse des taux, crise énergétique, contrecoup des sanctions, grèves et contestations : peut-on éviter l’effondrement économique, financier et politique qui vient ?

2) Vers la fin de l’hégémonie américaine ?

Remise en cause du dollar, effondrement des Démocrates, guerre en Ukraine, Chine et Russie en embuscade : entrons-nous dans une nouvelle ère du multilatéralisme ?

