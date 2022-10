La vie après la mort et l’au-delà, par le Frère Paul Adrien et l’abbé Matthieu Raffray (VIDÉO)

Vous vous êtes toujours demandé ce qu’il y avait après la mort ?

Le frère Paul Adrien et l’abbé Raffray, prêtre catholique et professeur de philosophie et de théologie, nous parlent de la vie après la mort.

Le jugement, les non baptisés, est-il facile d’entrer au paradis ? Quid des limbes ?

A quoi ressemblent le paradis, le purgatoire et l’enfer ?

Jésus parle-t-il de l’enfer dans la Bible ? Peut-on communiquer avec les morts ? Les animaux iront-ils au paradis…

Extrait marquant :