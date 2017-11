Un professeur condamné pour une liaison sexuelle avec son élève

Émilie avait 14 ans. Sa relation amoureuse interdite (et qu’elle regrette aujourd’hui) avec son professeur de mathématiques de 31 ans s’achève sur une condamnation pénale : dix-huit mois avec sursis et une interdiction d’enseigner pour le professeur. Ce lundi soir, sa mère juge la décision du tribunal de Fontainebleau trop clémente : “Je suis soulagée qu’il ait été reconnu coupable et ma fille victime, mais assez déçue de la légèreté du verdict”.