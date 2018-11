Dans les coulisses de la première église (protestante) de heavy metal des États-Unis

“Je savais que Dieu voulait que je crée cette église. Il voulait que je crée une église pour tous les gens qui habituellement ne viendraient pas. Pour tous ceux qui ne mettraient jamais les pieds dans une église traditionnelle ou dans un environnement ecclésiastique”, explique Brian Smith, le pasteur à l’origine du projet. Si la forme est très différente, “on n’ajoute et on n’enlève rien de ce qui est déjà dans la Bible. On prêche la saine doctrine” explique l’homme de foi :