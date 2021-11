Grâce aux Etats occidentaux, le trio Pfizer, BioNTech et Moderna (Big Pharma) va réaliser 34 milliards d’euros de bénéfices cumulés en 2021 !

Lu dans Marianne de cette semaine :

“Selon une étude de la People’s Vaccine Alliance, qui milite pour une meilleure répartition des vaccins à travers le monde, Pfizer, BioNTech et Moderna engrangent un fort profit en vendant l’immense majorité de leurs doses à des pays riches, aux dépens des nations pauvres, qui restent très faiblement vaccinées. Résultat : le trio de Big Pharma réalisera un bénéfice combiné avant impôt de 34 milliards de dollars cette année, soit 65 000 dollars par minute, et plus de 1 000 dollars par seconde. Dans la finance, il n’y a pas de geste barrière contre l’indécence.”