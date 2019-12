Macron, notre Terminator de l’année 2019

MACRON, RESPONSABLE DE CETTE FIN D’ANNÉE POURRIE

Pendant que M. et Mme Macron s’en vont fêter Noël en Côte d’Ivoire accompagnés de 30 cuisiniers, d’une batterie de cuisine imposante, de monceaux de glace et de Vegedream un rappeur insupportable dont il est un des adeptes les plus fervents, les Français, et notamment ceux qui ont le malheur d’habiter l’Ile de France ont passé des vacances de Noël de galère et un début d’année tout aussi peu agréable.

Les théâtres sont vides, les commerçants perdent tous les jours du chiffre d’affaires et leurs clients, et l’atmosphère est loin de ressembler à un air de fête.

Alors qui est responsable de ce Noël et de ce réveillon du Nouvel An pourris, de ce début d’année bien mal parti ? Les syndicats ? Bon, peut-être et en partie mais ne jouent-ils pas leur rôle face à un projet de loi qu’ils dénoncent. Et puis qui a choisi cette fin d’année pour les défier ? Pas eux qui n’auraient jamais imaginer perdre leur salaire en pleines périodes de cadeaux.

Alors, faut -il chercher bien loin le responsable d’une France en perdition? C’est bel et bien Emmanuel Macron qui a voulu jouer à la roulette russe, en persuadant son gouvernement que les Français vont naturellement reporter sur les syndicats la responsabilité de ce gâchis. A ce stade, il n’est pas sûr d’appuyer sur la gâchette dans le vide. La balle dans le barillet risque fort de lui éclater à la face. Les Français semblent avoir compris qu’il est de fait le coupable de leur avoir pourri cette période de fêtes familiales.

Comme il est responsable du dépassement de la dette publique qui vient de dépasser les 100% du PIB, à l’instar des pires pays de la planète. Responsable et incapable d’apporter une solution juste aux centaines de problèmes auxquels il doit faire face. C’est parfait de faire des promesses électorales. Encore faut-il tenter de les réaliser à bon escient, dans un temps non contestable, en parfaite équité et avec les moyens financier dont on dispose sans alourdir notre dette.

Cette affaire de la retraite est devenue la planche pourrie de notre jeune, trop jeune Président. L’option choisie n’est pas la bonne. Elle ne réglera pas, elle ne peut régler le problème de la démographie que seule une politique familiale pourra résoudre pour les décades à venir.

Or, ce gouvernement fait tout pour décourager les jeunes ménages d’avoir plus d’un ou deux enfants.

250.000 enfants disparaissent, chaque année, dans cette folle politique d’avortements dont Simone Veil, dans sa grande sagesse ne voulait pas. Un enfant, c’est une brique de plus apportée à la maison France. Pour l’industrie, pour les impôts, pour les ressources sociales, pour combattre le vieillissement de la population.

Ne pas avoir compris cela, c’est contribuer à la mort de notre pays. Emmanuel Macron est-il encore capable de diriger la France pendant encore les deux années à venir sans provoquer le chaos dont il avait fait l’argument de sa campagne électorale… Se contentera-il d’envoyer ses forces de l’ordre affronter, tous les samedis, des gilets jaunes de plus en plus en colère?

Floris de Bonneville