LES MAUVAISES MESURES DE VERAN



Si les chiffres donnés par le Ministère de la Santé sont exacts, on peut vraiment se demander si la punition que nous a été imposée par deux fois, avec la menace imminente d’une troisième séquence, est efficace, raisonnable et si ce n’est pas simplement un moyen de nous contrôler, de nous encadrer. Mais là je deviens complotiste, alors oublions ce ressenti, celui d’être soumis à des décisions que nous n’acceptons pas. En tous cas pour la majorité d’entre nous, même si 43% des Français sont prêts à accepter un nouvel enfermement, la peur au ventre. Une peur largement entretenue par le docteur ( mais l’est-il encore vraiment?) Véran.



Les chiffres onze mois après l’apparition en France des premières victimes du coronavirus sont éloquents, même si les décès sont rarement du seule fait du virus. C’est ainsi que le site Statista sort un graphique qui dévoile la distribution des personnes décédées de la COVID-19 en France entre le 1er mars et le 14 décembre 2020, selon le type de co-morbidité. Ainsi, le type de maladie associée entraînant le plus fréquemment de décès après une infection au coronavirus Sars-Cov-2 était une pathologie cardiaque. En outre, près d’un quart des personnes décédées des suites de la Covid-19 souffraient d’hypertension artérielle. Sans compter les obèses, les déprimés et autres pathologies récurtentes.



Alors ces chiffres qui ont transformé MM. Macron, Castex et Véran en corbillards, les voici : au 27 décembre, 2.550.864 cas ont été décelés par PCR, 189.718 malades ont été guéris à l’hôpital et il y a eu 62.573 décès dont on veut bien nous cacher les causes réelles. Le 27 décembre ont été comptabilisés 2.600 réanimations, 3.093 nouveaux cas ( et non pas 3093 malades ), et 146 décès alors que la moyenne quotidienne des décès en France est de 2126.



Résultat ? Des suicides en masse, des faillites en-veux-tu-en-voilà, des Français déprimés, des cabinets de psychologie débordés et un héritage effrayant laissé à nos enfants. Héritage moral et financier. Nous n’avons donc aucune raison de féliciter notre trio de prendre des mesures ridicules et qu’eux seuls jugent nécessaires pour, soi-disant, nous protéger.



Confinement, couvre-feu, masques n’ont, si l’on en croit les chiffres ci-dessus, en aucune manière été efficaces. La preuve par le Président qui avec toutes ces précautions a été atteint. Si ces trois mesures l’avaient été, pourquoi y-a t il entre 15 et 20.000 tests positifs quotidiens, alors que rarement les Français se sont conduits avec autant de respect des consignes. Ne serait-ce pas gouverner par précaution quitte à plonger le pays dans une grave crise économique, sociale, humaine.



Ah encore des chiffres, donnés par le Dr. Maudrux, dans le Quotidien du Médecin du 24 décembre

« 120 000 Covid symptomatiques traités en phase précoce : moins de 1% d’hospitalisations, contre 10% chez les non traités. 12 000 hospitalisations et 1 500 à 2 000 réanimations évitées, 7 à 800 décès en moins. »



Car ce gouvernement ne jure que par le vaccin. La thérapie ? Bof, ca ne sert à rien, c ‘est comme les masques en février-mars. Pourquoi soigner avant l’hospitalisation et ordonner des médicaments contestés ? Et pourtant, regardons chez nos voisins allemands. L’hebdomadaire Der Spiegel vient de déclarer qu’il y avait quatre fois moins de morts en Allemagne parce que les médecins y prescrivaient largement l’hydroxychloroquine déclaré illégale par Olivier Véran, et l’Ivermectime jugée indispensable en Macédoine pour éviter l’encombrement des hôpitaux.



Et cerise sur le gâteau, l’OMS en rajoute une couche en déclarant que finalement ce coronavirus n’était guère plus dangereux qu’une grippe, la létalité étant à 1% près la même. Avec tous ces éléments, Véran, l’ineffable Véran vient d”annoncer au JDD que « pour protéger les populations, nous n’exclurons jamais les mesures à prendre ». Et l’on évoque que les restaurants et bars, enfin ceux qui seront encore en vie, n’ouvrirait qu’à Pâques… Je n’aimerais pas être Emmanuel Macron devant les caméras, le 31 décembre. Que pourrait-il dire et nous annoncer une nouvelle fois?

Personnellement, je ne le regarderai pas. Il a oublié de nous souhaiter un Joyeux Noël. Je le boycotterai donc, comme nombre d’entre vous



Nous vivons une période tout à fait misérable.



Floris de Bonneville