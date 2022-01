Canada : des camionneurs forment un « convoi de la liberté » contre l’obligation vaccinale (VIDÉO)

Jeudi 27 janvier, des dizaines d’habitants de Toronto ont manifesté leur soutien aux routiers canadiens en se massant sur un pont enjambant l’autoroute 401, qui relie Toronto à Montréal. Ils protestaient contre l’obligation vaccinale pour les métiers essentiels, en vigueur depuis le 15 janvier au Canada et le 22 janvier aux États-Unis. Plusieurs centaines de camionneurs se sont élancés le 23 janvier depuis Vancouver, sur la côte Pacifique, au sein d’un convoi, baptisé « convoi de la liberté”, vers la capitale fédérale à quelque 4 400 km plus à l’est pour protester contre cette obligation. Le Canada et les Etats-Unis imposent le passeport vaccinal pour traverser cette frontière, longue de près de 9 000 km. Les autorités américaines menacent les éventuels contrevenants d’interdiction permanente du territoire, alors que le Canada impose aux routiers non vaccinés revenant des Etats-Unis une quarantaine de 14 jours :

Source : RT France