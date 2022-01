Présidentielle 2022 : Ce que signifie voter pour Emmanuel Macron

Voter Macron, c'est voter le Pass, Alstom, Ferrand, Véran, les éborgnements, Benalla, les scandales divers et variés, les FakeNews, le dépeçage de la France, le rabaissement de notre pays, les insultes, la mise au pas des médias etc etc.. Faut être cinglé tout de même..

— Patrick Edery (@patrick_edery) January 29, 2022