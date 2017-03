Jean Lassalle : « Je tiendrai tête à Monsieur Trump car j’ai eu affaire aux ours et aux loups »

Lui saura défendre les intérêts de la France, promet-il. Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, a recueilli 700 parrainages et arrive en 7ème position dans le dernier sondage Elabe des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Le candidat à la voix grave se distingue des autres par son franc parler. Un style qu’il compte bien garder s’il est élu président de la République. « Je sais que je tiendrai tête à Monsieur Trump, à Monsieur Poutine (…) parce que moi j’ai eu affaire aux ours et aux loups et aux cavernes », affirme ce fils de berger, qui a fait la défense du monde rural l’un des points clés de son programme. Le député a notamment apporté son soutien aux éleveurs qui ont vu leurs troupeaux attaqués par des prédateurs :