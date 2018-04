Gérald Olivier : « Pour Donald Trump, les Etats-Unis ont été pendant 50 ans Gendarmes du Monde et ne peuvent plus se le permettre car s’ils en ont les moyens militaires, ils n’en ont plus les moyens économiques ni la volonté politique. Emmanuel Macron n’a pas tant d’influence que ça sur lui. »

Source : RT France, 24 avril 2018, 13h10