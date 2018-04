Stationnement : ils sortent les grands moyens pour vous faire payer !

Depuis le début de l’année, le prix des PV de stationnement a augmenté en flèche passant de 17 euros à 50 euros dans Paris et même à 60 euros dans Lyon. Les contrôles ont été délégués à des entreprises privées. Dorénavant, des véhicules équipés de caméras détectent les véhicules en infraction et des agents viennent ensuite les verbaliser. Ces entreprises ont de tels objectifs en nombre de contrôles que l’une d’entre elles a dérapé. Pour augmenter leurs statistiques, les agents de Streeteo à Paris ne sortaient même plus de leurs bureaux pour contrôler les véhicules :

Source : “Tout Compte Fait” du 22 avril, France 2.