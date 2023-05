Le Nouvel I-Média – “Fact-checkeurs” : menteurs !

Cette semaine dans I-Média, Jean-Yves Le Gallou et Floriane Jeannin reviennent sur le travail de Julien Pain, le “fact-checkeur” de France Info, et ses méthodes pour fabriquer du mensonge et de l’entre-soi ! L’image du jour est consacrée à Mayotte avec l’opération “Wuambushu” qui ne se passe pas du tout comme Gérald Darmanin, notre ministre de l’intérieur, l’avait prévu. Et puis il sera temps de passer aux pastilles de l’information, sans oublier en conclusion, le portrait piquant du jour de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, réalisé par Claude Chollet pour l’Ojim !

Source : TVL