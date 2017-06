Donald Trump sera en France pour le 14 juillet prochain et assistera au défilé militaire lors de la fête nationale. “Je le déplore. Donald Trump n’est pas le bienvenu à la fête du 14-Juillet. C’est une fête qui représente la liberté des Français, et Donald Trump représente l’OTAN et l’asservissement de notre nation (…). Monsieur Trump est un violent, il n’a rien à faire là”, a regretté Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise :