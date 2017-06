Christian Jacob : “Les droits de l’opposition viennent d’être bafoués comme jamais”

Le coup d’Etat continue. “On vient de rompre avec plus de 50 ans de pratiques parlementaires (…) C’est la majorité qui choisit son opposition. Ce n’était jamais arrivé” a regretté Christian Jacob, président du groupe LR à l’Assemblée, en réaction à l’annonce des noms des nouveaux questeurs. “En choisissant trois questeurs totalement acquis, on se trouve dans une situation extrêmement grave : il n’y a plus de contrôle budgétaire dans cette maison”, a-t-il estimé. Et de conclure : “Jamais dans l’histoire de notre assemblée les droits de l’opposition ont été piétinés comme ils ont été piétinés.”