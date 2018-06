Victoire pour Trump : la Cour Suprême valide définitivement son décret anti-clandestins

« La Cour Suprême des États-Unis 🇺🇸 valide définitivement le décret anti-migrants (Muslim Ban) de Donald Trump. C’est une nouvelle victoire politique pour le président américain. Les cinq juges suprêmes conservateurs ont voté pour. Les quatre progressistes contre. »

Source : Euronews, mardi 26 juin 2018, 20h00

« Cette décision montre que toutes les attaques des médias et démocrates sont inutiles et tous ont eu tort. Ce que nous voulons, ce sont des frontières solides et aucun crime (au contraire des démocrates). »

Source : i24 News, mercredi 27 juin 2018, 11h00