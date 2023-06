Insécurité : La guerre civile à bas bruit (Judikael Hirel)

Judikael Hirel est journaliste et vient de publier un livre édifiant : “Concorde rouge – Dans la peau d’une victime d’agression”. Le 13 novembre 2017, l’auteur rentre du travail en métro. A la station Concorde, il est attaqué violemment après avoir défendu une jeune femme agressée sexuellement. Assommé par derrière et frappé au visage, il a la mâchoire brisée, les dents cassés, le nez totalement détruit. Quatorze fractures au total. Judikael Hirel écrit : “Ma tête s’est émiettée, une gueule cassée façon puzzle. Il aurait suffi d’un coup de pied en plus pour que j’y laisse ma peau. Mon agresseur avait clairement la volonté de me tuer”. Le journaliste évoque avec beaucoup de pudeur les longs mois de douleur et de reconstruction, les accès de colère contre l’inhumanité de la RATP, le peu de réaction des autres voyageurs au moment de l’agression ou encore la lenteur de la justice.

Judikael Hirel raconte ce parcours de combattant que vivent tant de victimes (30 victimes d’agression par heure en France !) mais il mène aussi une large réflexion sur l’insécurité qui explose et qui est devenue un fait de société. Il rappelle notamment que ce sont les femmes qui, souvent dans l’indifférence des pouvoirs publics, sont surexposées à la violence.

La force du livre est le refus de s’apitoyer et la volonté de raconter cette guerre civile à bas bruit qui s’installe et qui touche chacun d’entre nous.

Source : TVL