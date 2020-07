Je suis actuellement à #Bydgoszcz en #Pologne et à chaque fois que je dis que je suis français, les gens me racontent qu’ils ne veulent pas que leur pays devienne comme la #France. Insécurité, multiculturalisme et #islamisation, voilà ce qu’incarne aujourd’hui notre pays !

— Kevin Bossuet (@kevinbossuet) July 27, 2020