Royaume-Uni, Pays-Bas, Portugal, Espagne : le nombre de cas positifs quotidiens à la baisse

Alors que la France connaît une résurgence des cas de Covid-19 à cause du variant Delta notamment, d’autres pays européens proches des frontières hexagonales voient leur courbe baisser. C’est le cas du Royaume-Uni, qui enregistre une chute de 21% des contaminations en sept jours alors que le gros des restrictions sanitaires ont été levées, et des Pays-Bas, qui récoltent les fruits de nouvelles restrictions en place depuis le 10 juillet (fermeture complète des boîtes de nuit et des restaurants après minuit). La situation se stabilise en outre au Portugal et en Espagne :