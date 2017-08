États-Unis : “Autant en emporte le vent” censuré sous la pression du lobby antiraciste

raconte LaPresse.ca :

Depuis 34 ans, le cinéma Orpheum de Memphis, au Tennessee, présente chaque année le film Gone with the Wind dans sa programmation de classiques.

Les récents événements de Charlottesville, en Virgine, ont toutefois fait que les propriétaires ont décidé d’annuler cette projection l’an prochain, après avoir reçu des plaintes, rapporte le New York Times.

Réalisé en 1939, le film a été récompensé de 10 Oscars à l’époque, dont celui remis à Hattie McDaniel, qui représente le premier prix d’interprétation remis à une actrice noire. Or, beaucoup considèrent que Gone with the Wind offre une vision trop romantique du Sud américain ainsi qu’un portrait stéréotypé des Noirs.

« Comme organisation qui a pour mission de divertir, d’éduquer et d’éclairer les communautés, l’Orpheum ne peut présenter un film qui est insensible à un grand segment de la population », a expliqué le propriétaire du cinéma dans un communiqué. Bien sûr, cette décision déplaît aussi à des spectateurs qui estiment qu’elle insulte tous les artisans de ce classique…