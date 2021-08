Votre ironie est parlante. Il y a seulement qu’il est fort inélégant et peu courageux, quand on dit la même chose qu’un autre qui vous a précédé, de préciser qu’on n’emploie pas les mêmes mots et de les fustiger gratuitement à seule fin de ne pas connaître le même sort. https://t.co/WBnOxGQwRh

— Renaud Camus (@RenaudCamus) August 26, 2021