Eric Zemmour peut l’emporter au niveau national, comme Ménard à Béziers : en rassemblant les électeurs RN et LR

Paradoxe : Zemmour est à la fois plus radical et rassembleur que MLP. Il est adoré à la fois au RN et à LR, alors que MLP s'est isolé à force de courir 2 lièvres à la fois durant des années (LR et LFI).

— Zorban 🇫🇷 (@Zemmoleon) August 28, 2021