Dans ce monde à l’envers (le faussel), plus l’occupant et l’occupateur sont haineux, plus ils incriminent votre “haine” et vos “incitations à la haine”. On vous prend votre pays, on détruit votre civilisation, mais si vous faites la moindre objection c’est de la “haine”… https://t.co/GzzghP4e5J

— Renaud Camus (@RenaudCamus) August 23, 2021