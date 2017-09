Christine Angot toujours aussi hystérique

et dérangée, donc parfaitement inapte à donner des conseils en matière sociétale :

Christine Angot a violemment quitté le plateau d’On n’est pas couché, jeudi soir, lors de l’enregistrement de l’émission de samedi, balançant rageusement au passage ses feuilles et son verre. Selon nos informations, la chroniqueuse s’est ensuite réfugiée dans sa loge, hurlant et pleurant. Le tournage a dû être interrompu durant de longues minutes. Après tractations, Angot a finalement accepté de reprendre sa place sur le plateau.

A l’origine de cette réaction, un violent clash qui l’a opposée à Sandrine Rousseau, venue présenter son livre Parler (Flammarion), dans lequel elle raconte une agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part de l’élu écologiste, Denis Baupin.

L’interview avait pourtant commencé plutôt calmement, Laurent Ruquier évoquant les violences faites aux femmes et l’association créée par Sandrine Rousseau. “J’ai envie de donner aux femmes des outils pour se faire entendre”, a-t-elle notamment expliqué. Soudain, Christine Angot a pris la parole et violemment pris à partie l’invitée: “Je vous interdis de dire ce que vous dites!” a commencé l’auteur de L’Inceste. “Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire ‘je’. On ne peut parler que de son viol.” Devant la violence du propos, le public a bruyamment hué Christine Angot. C’est alors que celle-ci a bazardé tout ce qui se trouvait devant elle et annoncé: “Je quitte le plateau !” Ce qu’elle a fait, malgré un “Reviens !” désespéré lancé par Laurent Ruquier, qui a ensuite déploré les huées du public.

La chroniqueuse a regagné sa loge en hurlant. Après vingt minutes d’interruption, le tournage a finalement repris. C’est Yann Moix qui est alors intervenu, se faisant plus ou moins le porte-parole de Christine Angot et reprochant à Sandrine Rousseau le manque de “réalisme” dans la description de son agression. C’en était trop pour l’invitée. A son tour d’avoir les larmes aux yeux…