SABOTAGE DES GAZODUCS. CE SONT LES RUSSES OU LES AMERICAINS?

SABOTAGE DES NORD STREAM 1 et 2 : LES RUSSES OU LES AMERICAINS ?

Je viens de voir deux informations troublantes concernant le sabotage des gazoducs Nord sSream. Deux vidéos que, bien sûr, vous ne verrez pas sur vos chaînes préférées mais que vous pouvez découvrir sur Twitter si vous êtes suffisamment motivé pour connaître un semblant de première vérité !

La première est un court extrait d’un discours de Joe Biden :https://twitter.com/i/status/1574815826535915522. Voici les 39 importantes secondes qu’ a prononcées le président des États-Unis et je dirai même le Président qui manipule avec talent les dirigeants européens : « Laissez moi répondre dans l’ordre : si l’Allemagne…euh, si la Russie envahit, ce qui veut dire, si des troupes et des chars franchissent la frontière de l’Ukraine encore une fois, alors il y aura.. nous ne.. il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin ». Question d’une journaliste : « mais comment feriez vous cela, exactement puisque le projet est sous le contrôle de l’Allemagne ? » Court silence de rélfexion du Président des Etats-Unis : « Nous allons.. Je vous promets qu’on le fera ». La légende du tweet de VERITY France est bien trouvée : « troublante vidéo ».

En août 2016, à Stockholm, Biden avait critiqué ce gazoduc en déclarant : Le projet de gazoduc Nord Stream 2 du russe Gazprom vers l’Allemagne est une “mauvaise affaire pour l’Europe” car il risque de déstabiliser l’Ukraine »

Troublant aussi cet autre tweet, repris notamment repris par François Asselineau : « Plusieurs navires de l’US Navy étaient près des lieu des attentats . Grâce aux sites internet qui tracent 24/24 les mouvements de tous les navires ( sur l’ensemble de la planète, comme le font pour les avions, des traceurs de tous les vols ), on découvre que plusieurs bâtiments de la flotte américaine étaient présents sur zone depuis plusieurs jours. Ils viennent de plier bagage. ». https://twitter.com/florisde/status/1575051153405943810/photo/1 . Le twitteur Militant.André.D ajoute « Alerte #Nordstream. Le détachement expéditionnaire de navires de la marine US dirigé par le navire amphibie USS Kearsarge a achevé aujourd’hui des tâches dans la Mer Baltique. Il est situé à 30 km du site du sabotage présumé du gazoduc NordStream1 et 50 km de Nordsstream2 ». Suit une capture d’écran de la carte montrant les mouvements des navires dans la Mer Baltique.

Je veux bien croire l’honnêteté intellectuelle de Robert Ménard qui dans un tweet accuse sans hésitation les russes de ce sabotage, mais j’ai quelque doute ! Robert Ménard rappelle « en 1933, les nazis avaient incendié le Reichstag. En 2022, les Russes ont-ils saboté Nordstream pour, eux aussi, provoquer une escalade mortelle ? Ca y ressemble malheureusement. »

De là à conclure que le but ultime de Valdimir Poutine est de déclencher la troisième guerre mondiale qui sera d’ailleurs lka dernière puisque les rmes atomiques auront annihilé la planète, il n’y a qu’un pas. Qui n’est pas celui que je ferai.

Mais n’est-il pas troublant que mardi, Joe Biden ait offert du gaz américain pour aider l’Europe après le présumé sabotage des gazoducs ?

Floris de Bonneville