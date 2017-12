Gauche, année zéro ?

En France, l’année 2017 restera dans l’histoire comme celle des grands bouleversements politiques. À seulement 39 ans, Emmanuel Macron est devenu le huitième président de la Ve République en battant Marine Le Pen au second tour de la présidentielle et en laminant au premier tour la gauche traditionnelle, et le Parti socialiste en particulier. Le réalisateur Serge Moati, qui suit depuis plusieurs années les socialistes, a filmé cette débâcle et le paysage de désolation d’après-campagne :