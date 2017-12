Jean Messiha : « Ce qui gène l’UE, n’est pas la réforme de la Pologne mais le gouvernement polonais »

Jean Messiha (Front National) : « Quand on voit que l’Union Européenne se permet de faire la leçon à Varsovie pour sa réforme judiciaire, c’est pas de l’ingérence ? Le réforme, c’est un gouvernement démocratiquement élu qui l’adopte. D’accord ? Quand j’entends la Commission Européenne vous dire que l’État de droit est menacé en Pologne, j’aimerais bien savoir de quel État de droit ils parlent. Quand ils disent que les “valeurs” de l’Europe sont menacées, j’aimerais bien savoir de quelles valeurs on parle. »

Erwan Le Noan : « La séparation des pouvoirs »

Jean Messiha : « Alors expliquez-moi pourquoi la CEDH en 2010, à deux reprises, a condamné la France, la première fois au cours de l’arrêt Medvedyev le 23 mars, et l’autre en novembre dans l’Affaire France Moulin ? La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France parce qu’elle estimait à juste titre que la parquet n’était pas une autorité indépendante (…) Sur cette réforme-là de l’indépendance absolue du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir politique, je pense que nous avons la même chose chez nous. D’ailleurs une instance européenne nous a condamné pour cela sans que la Commission s’en émeuve et sans, encore moins, que l’article 7 soit actionné (…) Ce qui est gêne la Commission Européenne dans cette histoire, c’est pas tellement la réforme judiciaire qui a été prise par le gouvernement, c’est le gouvernement lui-même. C’est ça la vérité. La vérité, c’est que l’Union Européenne agit différemment en fonction des couleurs politiques des pouvoirs qui sont en place pour la bonne et simple raison, et je l’ai dit tout-à-l’heure, qu’en 2010 la Cour Européenne ne s’était pas émue, et elle aurait pu d’ailleurs se servir de ces arrêts qui sont également des arrêts de droit, puisque l’Union Européenne prend en considération ces arrêts juridiques. Pourquoi on ne les a pas appliqués ? Pourquoi la Commission n’a pas fait le tintamarre qu’elle fait aujourd’hui sur la Pologne ? (…) L’Union Européenne est souvent trop laxiste avec les pouvoirs qui lui plaisent. C’est ça la vérité. Or, on a en Pologne un pouvoir souverainiste, patriote, qui défend à la fois sa démocratie interne et son identité. »

Source : CNEWS, jeudi 21 décembre 2017, 18h18