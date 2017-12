Le Bitcoin est-il une bulle ?

Le Bitcoin suscite un engouement important ces dernières semaines. Après être resté relativement stable jusqu’à la mi-octobre dernière, le prix de cette cryptomonnaie s’est envolé rapidement, quadruplant en deux mois. La hausse de ces derniers jours se fait à un rythme tel que l’on peut penser que l’on est face à de la spéculation. Au-delà de sa valeur, le Bitcoin pose plusieurs questions d’importance, notamment celle de son rapport avec l’État. Invités de Jacques Sapir sur Sputnik : Philippe Herlin, économiste au Conservatoire national des arts et métiers, et Dominique Garabiol, directeur de banque et professeur associé à l’Université Paris 8.