Pourquoi sommes-nous tant accrocs au sucre ?

Tartines dès le matin, sucreries au distributeur à 11h, un dessert au déjeuner, une tablette de chocolat après le dîner… rares sont les Français qui ne consomment pas de produits sucrés et encore plus pendant cette période de fêtes. Cette addiction au sucre a une explication : elle est due à la présence de champignons appartenant à la famille des levures dans les intestins. Ces levures sécrètent des substances et l’une d’elles va aller au niveau du cerveau pour stimuler la zone d’attirance pour le sucre. Ainsi, plus on mange des aliments sucrés, plus on a envie d’en consommer tout au long de la journée. Comment réduire cette addiction au sucre ? Quels sucres sont conseillés pour une alimentation équilibrée ?